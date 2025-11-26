В Карелии на первоначальный взнос по ипотеке нужно копить четыре года

Эксперты рассказали, что всего 8% работающих россиян могут накопить на первоначальный взнос по ипотеке за 2 года. В Карелии срок составляет 4 года, в Москве же почти 7 лет. При этом за 5 лет средний срок наколения увеличился почти в 3 раза.
Как отметил заместитель Председателя Правления Сбербанка Тарас Скворцов, россиянину с медианной зарплатой (значением, которое делит общий ряд зарплат на две равные части: 50% работников получают зарплату ниже этого показателя, а 50% — выше — прим. автора), который планирует купить квартиру в новостройке, потребуется 6,2 года, чтобы накопить 20% первоначального взноса для ипотеки на квартиру площадью 65 м². В 2019 году этот срок составлял 2,3 года.
Всего за пять лет средний срок накопления на первоначальный взнос в России увеличился в 2,7 раза. Очевиден огромный региональный разброс, — отметил Скворцов.
Среди регионов Северо-Запада Карелия демонстрирует одни из лучших результатов:
— Республика Коми — 3,8 года
— Архангельская область — 3,8 года
— Республика Карелия — 4 года
— Новгородская область — 4 года
Хуже всего ситуация в Республике Алтай (11,8 лет), Москве (7,8 лет) и Санкт-Петербурге (6,8 лет).
— В итоге только 8,3% работающих россиян сегодня могут накопить нужную сумму на первоначальный за два года, — резюмировал Скворцов.
Напомним, более половины тестируемых жителей Карелии оказались финансово грамотными.