В Карелии на получение «Арктического гектара» подано почти 600 заявлений

Республиканские власти намерены включить в программу предоставления земли в Арктической зоне дополнительные территории.

С начала реализации в Карелии программы «Арктический гектар» республиканским властям поступило 598 заявлений от граждан, желающих получить земельный участок в Арктической зоне, и по этим обращениям подготовлено 140 договоров. Такие цифры назвала министр земельных и имущественных отношений республики Янина Свидская на заседании карельского правительства, где 26 января рассматривался вопрос о вовлечении земли в хозяйственный оборот.

Как сообщила министр, под действие программы попадает 337 тысяч гектаров территории Карелии в шести ее северных районах, включенных в Арктическую зону России. Правда, 98% из этих гектаров относятся к лесному фонду. На лесные участки пока претендуют только 94 заявителя, их обращения находятся на рассмотрении республиканского министерства природных ресурсов и экологии.

«У нас есть потенциал к расширению этих территорий. Мы провели опрос, как с органами местного самоуправления, так и с населением. К нам обращались заявители и из других регионов России, и у нас уже собран пул земельных участков, которые мы дополнительно хотим включить в действующий закон Республики Карелия», – рассказала министр.

Напомним, программа «Арктический гектар» действует в Карелии с 1 августа 2021 года. К арктическим территориям в республике относятся Лоухский, Калевальский, Кемский, Беломорский и Сегежский районы, а также Костомукшский городской округ.