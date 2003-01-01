В Карелии на протяжении пяти лет переполнены СИЗО

Правительство России увеличило финансирование программы развития уголовно-исполнительной системы из-за хронической переполненности СИЗО.
Карелия попала в список регионов с переполненными СИЗО. Об этом сообщили в РИА Новости со ссылкой на кабмин.
Правительство России продлило и значительно увеличило финансирование федеральной программы «Развитие уголовно-исполнительной системы». Ее действие продлено до 2035 года, а объем выделяемых средств увеличен более чем в три раза — с 105 до 359,2 миллиарда рублей.
Такое решение связано с тем, что в ряде регионов, включая Карелию, на протяжении последних пяти лет регулярно фиксируется переполненность следственных изоляторов. Согласно данным Кабинета министров, лимит наполнения превышался в Республике Карелия, Татарстане, Ингушетии, Тыве, Москве, а также в нескольких краях и областях.
Для решения этой проблемы и создания дополнительных мест в СИЗО и была расширена государственная программа.