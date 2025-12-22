В Карелии на рыбалке вместо рыбы встретился тюлень

Житель Карелии Вадим Волков отправился на рыбалку в Беломорске, но вместо улова привёз уникальные кадры. Ему посчастливилось встретить любопытного тюленя, который с удовольствием позировал перед камерой.
Вадим Волков, житель Карелии, запечатлел на камеру удивительную картину, для которой «согласился» позировать настоящий тюлень.«Фото в мордочках» — так автор назвал эту удивительную серию снимков, где морской обитатель выглядит по-настоящему фотогеничным.
— Сегодня рыбалка не удалась, а вот фотосессия тюленя прошла на все 100, — рассказал Волков о не удавшейся рыбалке.
Больше фото можно увидеть на его странице.
