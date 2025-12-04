В Карелии на школьное инициативное бюджетирование в 2026 году направят 10 млн рублей

Депутаты Законодательного Собрания Карелии 4 декабря приняли во втором и третьем окончательном чтении законопроект «О бюджете Республики Карелия на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов».
В ходе заседания депутаты поддержали более 20 поправок, предложенных главой республики Артуром Парфенчиковым и представителями разных парламентских фракций.
Инициативы депутатов касались выделения дополнительных средств на разные направления, включая поддержку районов и округов, развитие ТОСов, ремонт дорог, пассажирские перевозки, социальную защиту, обновление инфраструктуры образования и др.
В числе поддержанных предложений — увеличение финансирования проектов школьного инициативного бюджетирования.
«В прошлом году мы впервые в Карелии запустили конкурс проектов школьного инициативного бюджетирования, и эффект превзошел все ожидания. 55 школ подали заявки, 11 из них уже реализуют свои проекты — от школьных медиастудий до инновационных спортивных площадок», — отметил автор поправки, зампредседателя Комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике Сергей Усатенко (фракция партии «Новые люди»).
Парламентарий отметил, что в проект закона о бюджета изначально было включено финансирование на школьные инициативные проекты в размере 7 млн рублей. Учитывая интерес учащихся и их активность, депутат предложил увеличить общую сумму на 3 млн рублей, до 10 млн рублей.
«Эти средства помогут расширить конкурс и поддержать больше школьных проектов, а также включить в программу студентов учреждений среднего профессионального образования», — сказал Сергей Усатенко.
Напомним, в 2025 году на реализацию проектов школьников в региональном бюджете предусмотрели сумму вдвое меньше — 5 млн рублей.