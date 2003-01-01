В Карелии на следующей неделе ожидаются первые заморозки

Местами может выпасть снег.

Карельский Гидрометцентр сообщил, что на следующей неделе в республику придет похолодание. После продолжительного бабьего лета температура начнет снижаться до сезонных значений.

Если в субботу и воскресенье дневная температура еще составила +11…+16°С, то с понедельника она уже не превысит +10°С. В северных районах Карелии будет еще холоднее — до +6°С днем. Ночью возможны первые заморозки.

Похолодание будет сопровождаться дождями и северным ветром. Не исключено, что в некоторых районах выпадет первый снег, но он вряд ли надолго задержится.

Напомним, в первой половине сентября в Карелии стояла аномально теплая погода. Среднесуточная температура достигала 15-16°С, что соответствует середине августа. В Петрозаводске за месяц выпало только 6,5% от месячной нормы осадков.

