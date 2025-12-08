В Карелии на стройке горела бытовка

Вчера вечером на территории базы техностроя в посёлке Лоухи произошло возгорание жилой бытовки. Пожарным удалось быстро локализовать и ликвидировать огонь.
Информация о пожаре поступила в службу спасения через систему-112 в 23:54. К месту происшествия были направлены два пожарных состава из Лоухского района и поселка Чупа. По прибытии установлено, что огнём была охвачена внутренняя обшивка вагончика на площади 2 м². Благодаря оперативным действиям пожарных распространение огня было предотвращено,пострадавших нет.
Напоминаем, что единый номер для вызова экстренных служб на всей территории России — 112.
