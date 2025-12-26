РЕКЛАМА
«Три богатыря и свет клином»: пример удачной ре-анимации былинного эпоса
27 декабря, 13:30
Почему умные системы для дома не могут быть бесплатными?
25 декабря, 12:24
«Не сидеть за столом круглые сутки»: петрозаводский врач рассказала, как пережить новогодние праздники без вреда для здоровья
24 декабря, 22:00
В пожаре в жилом доме в Карелии погибла женщина

17:20

Появились подробности и фото смертельного ДТП в Сегежском районе Карелии

16:40

В Карелии на трансформаторной подстанции погиб электромонтёр

16:10

В отечественный прокат вышел мультипликационный фильм «Три богатыря и свет клином»

15:20

На трассе в Карелии произошло смертельное ДТП с участием микроавтобуса и легкового автомобиля

15:05

«Я как Путин — по всей Москве с мигалками мчал»: пострадавший от укуса клеща Сева вернулся в Петрозаводск

14:20

Два автомобиля столкнулись на перекрёстке в центре Петрозаводска

13:20

В Петрозаводске 16-летняя школьница погибла, попав под электричку

12:20

Эксперты выяснили, какие новогодние вакансии пользуются спросом в Карелии

11:20

В России мошенники используют тему гонконгского гриппа для кражи данных и денег через «Госуслуги»

10:20

В России в 2025 году введено в эксплуатацию 15 тысяч километров дорог

09:20

Заслуженный отдых: кто может досрочно выйти на пенсию в 2026 году

08:21

Сегодня в Карелии объявлен желтый уровень погодной опасности

07:23

В Карелии утвержден график выплат пенсий и пособий на январь 2026 года

06:46

Жительнице Петрозаводска вернут украденные мошенниками 90 тысяч рублей

00:12

Что случилось в Петрозаводске и Карелии сегодня

22:20

Уголовным штрафом обернулось уклонение от погашения миллионной задолженности

22:08

В Карелии наградили деятелей культуры

19:58

Юные спортсмены Карелии получили стипендии

19:32

Обладателей «Пушкинских карт» призвали переоформить их до конца года

19:09

Десять новых автобусов выйдут на маршруты Петрозаводска в 2026 году

18:03

Инна Колыхматова исполнила мечту четырехлетней Василисы

17:34

Легендарный ВИА «Поющие гитары» приезжает в Петрозаводск

17:32

Сильный снег обещают в Карелии 27 декабря

17:02

Карелия сохраняет лидирующие позиции по объемам жилищного строительства

16:50

Дача сгорела в СНТ в Карелии

16:32

Итоговое собеседование по русскому языку у девятиклассников пройдет 11 февраля

16:18

Опубликован график работ поликлиник в праздничные дни в Карелии

16:02

Обокравшую магазин петрозаводчанку объявили в розыск

15:46

Правительство РФ исключило из перечня жизненно необходимых лекарств 20 препаратов

15:32

Легковой автомобиль вынесло на тротуар в центре Петрозаводска

15:16

В городской поликлинике № 2 обустроили входную зону, кафе и аптеку

15:03

Опыт «ПКС-Водоканал» в сфере концессий признан отраслевым ориентиром

14:58

Иномарка разбилась на Ледмозерском шоссе в Костомукше

14:48

Банк России вводит в обращение банкноту номиналом 1000 рублей с «Метеором»

14:32

Названы дефицитные в России модели автомобилей

14:16

Фургон перевернулся на трассе в Олонецком районе — есть пострадавшие

14:01

Ещё одна пенсионерка попала под колёса авто в городе Сортавала

13:48

Карелия получила 1 млрд рублей на развитие инфраструктуры в арктических городах

13:32

В Петрозаводске экс-начальницу почты осудили за кражу 370 тысяч рублей из кассы

13:12

Опубликован график работы общественного транспорта в Петрозаводске на новогодних каникулах

13:03

Стало известно, сколько будет стоить вывоз мусора в Карелии в 2026 году

12:50

Эпидемиологический порог заболеваемости гриппом превышен в 26 регионах России

12:32

Даже в отсутствие накопленных средств вы можете купить новую квартиру в любом жилом комплексе «Баренц Групп»

12:10

В России предложили перейти на шестидневную рабочую неделю

12:02

Карельские полицейские задержали подозреваемого в масштабном мошенничестве

11:47

Впервые в истории учёному из КарНЦ РАН присвоено почётное звание «Профессор РАН»

11:32

Молодая женщина и маленький ребенок пострадали в ДТП в Петрозаводске

11:17

Десятая часть жительниц Карелии планируют потратить на бьюти-услуги перед Новым годом более 20000 рублей

11:02

В России хотят запустить передвижные аптеки

10:33

Скидка 3% первым десяти покупателям квартир в жилом доме «ПаркЛайн»

10:18

Жительнице Петрозаводска помогли добиться подключения дома к газу спустя 100 дней

10:15

Молодая петрозаводчанка стала жертвой схемы с письмом из налоговой и потеряла крупную сумму

09:33

В селе Кончезеро построили новую амбулаторию по карельскому проекту

08:59

В Карелии стартовали предновогодние рейды ГАИ

08:39

Росприроднадзор выясняет, кто привел львенка в груминг-салон Петербурга

08:21

Благотворительный проект «Большая покупка» исполнил восемь желаний многодетных семей в Петрозаводске

08:02

Вышла новая серия «Простоквашино» с Владимиром Путиным

07:42

Форвардер загорелся на делянке в Медвежьегорском районе

07:21

Школу №43, где продолжается капитальный ремонт, откроют только в новом учебном году

07:01

Непрерывный мониторинг обстановки на Лососинской плотине продолжится в новогодние праздники

06:41

Больше сотни рейсов задержали в аэропортах Москвы из-за метели

01:04

В Минздраве России оценили риск потерять слух после гонконгского гриппа

00:10
В Карелии на трансформаторной подстанции погиб электромонтёр
Сегодня 16:10 Происшествия
Следователи проводят проверку по факту гибели 54-летнего работника на трансформаторной подстанции в городе Питкяранта 27 декабря.

фото: © Карельский следком/Telegram

Трагедия произошла утром 27 декабря, сообщает Карельский следком. Мужчина, являющийся сотрудником местного акционерного общества, выполнял работы по устранению аварийной ситуации на подстанции, расположенной на улице Гоголя. Причиной гибели названо поражение электрическим током, которое работник получил, не убедившись в отсутствии напряжения на оборудовании. Полученные травмы оказались смертельными.

На месте происшествия следователями уже осуществлен осмотр, проводится опрос очевидцев и другие проверочные мероприятия для установления всех обстоятельств случившегося. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее мы сообщали, что на трассе в Карелии произошло смертельное ДТП с участием микроавтобуса и легкового автомобиля.

