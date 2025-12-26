В Карелии на трансформаторной подстанции погиб электромонтёр

Следователи проводят проверку по факту гибели 54-летнего работника на трансформаторной подстанции в городе Питкяранта 27 декабря.
Трагедия произошла утром 27 декабря, сообщает Карельский следком. Мужчина, являющийся сотрудником местного акционерного общества, выполнял работы по устранению аварийной ситуации на подстанции, расположенной на улице Гоголя. Причиной гибели названо поражение электрическим током, которое работник получил, не убедившись в отсутствии напряжения на оборудовании. Полученные травмы оказались смертельными.
На месте происшествия следователями уже осуществлен осмотр, проводится опрос очевидцев и другие проверочные мероприятия для установления всех обстоятельств случившегося. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
