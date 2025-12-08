В Карелии на трассе «Кола» при столкновении двух автомобилей погиб человек

Днем 9 декабря на 1021 километре федеральной трассы «Кола» в результате бокового столкновения микроавтобуса и грузового автомобиля пострадали три человека, один из них погиб.
Сообщение о ДТП поступило в экстренные службы в 16:41 через систему «112», информирует Госкомитет Карелии по безопасности. К месту происшествия были направлены дежурный караул пожарной части-57, сотрудники полиции и бригада скорой медицинской помощи.
Спасатели провели осмотр и с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента (ГАСИ) извлекли пострадавших и транспортировали в машину скорой помощи.
Один человек погиб в машине скорой помощи по пути в больницу, ещё один пострадавший был госпитализирован, а третий участник ДТП отказался от госпитализации.
Госкомитет напоминает: единый номер для вызова экстренных служб — 112.
