В Карелии на трассе «Кола» произошло два ДТП за час

На федеральной трассе Р-21 «Кола» сегодня днем за один час произошло два дорожно-транспортных происшествия.

Как сообщают спасательные службы, в обоих случаях обошлось без пострадавших.

Первое ДТП случилось в 12:08 на 908 километре трассы в Кемском районе, где автомобиль «Рено Сандеро» съехал в кювет и перевернулся. На место выезжали пожарные ПЧ-22, однако их помощь не потребовалась.

Второе происшествие было зафиксировано в 12:57 на 990 километре трассы в Лоухском районе. Фура «SITRAK» с прицепом съехала в кювет. Дежурный караул ПЧ-57 провел осмотр места ДТП, но проведение аварийно-спасательных работ не потребовалось.

В обоих случаях разлива топлива не произошло, пострадавших нет.

Спасатели напоминают о необходимости соблюдения правил дорожного движения и повышенной внимательности на дороге.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации следует звонить по телефону 112.

