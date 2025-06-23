В Карелии на треть снизилось количество коммунальных аварий

На заседании регионального правительства глава республики Артур Парфенчиков поставил задачу активизации подготовки к новому отопительному сезону.

25 июня в ходе заседания правительства Карелии министр строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики республики Александр Федоричев доложил о результатах отопительного сезона 2024–2025 года. Он отметил, что благодаря качественной подготовке теплоснабжающих организаций к отопительному периоду количество происшествий удалось снизить почти на 30% по сравнению с предыдущим периодом.

Министр подчеркнул, что во всех районах Карелии ведется работа по повышению качества и надежности теплоснабжения. В частности, в Сегеже уже выполнили капитальный ремонт теплосетей, в Питкяранте провели необходимую работу по увеличению мощности теплообменников и установке фильтров, в Петрозаводске отремонтировали сети в районе Лососинской набережной, реконструировали котельную в микрорайоне Пески. В Суоярви на стадии завершения находится строительство котельной, которая заменит устаревшие угольные котельные. Ее запуск запланирован на начало четвертого квартала 2025 года.

— В процессе подготовки к отопительному сезону в последние четыре года мы особое внимание уделяем укомплектованию источников теплоснабжения резервными источниками электроэнергии. За прошедший отопительный период порядка 300 раз мы переходили на резервные источники генерации, что позволило вне зависимости от состояния электросетей бесперебойно подавать тепло, — сказал Александр Федоричев.

Модернизировать объекты теплоснабжения в Карелии поможет новый федеральный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В его рамках в 2025 году запланированы 17 мероприятий по капитальному ремонту сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения в 9 муниципальных образованиях региона. Общий объем финансирования составит более 290 млн рублей, из них 191,7 млн — это средства федерального бюджета. Например, в рамках проекта на сетях теплоснабжения в 2025 году в Кондопоге и Костомукше заменят более 1,5 км тепловых сетей.

Глава Карелии Артур Парфенчиков поручил профильному министерству продолжить работу по повышению качества обслуживания объектов коммунальной инфраструктуры, а также оказать содействие в получении паспортов готовности к отопительному сезону предприятиям в районах республики.

— Необходимо выполнить регламентные работы, создать запасы топлива. Чтобы в домах жителей Карелии было светло и тепло, мы направим более 1,2 миллиарда рублей, а также продолжим капитальный ремонт сетей теплоснабжения, строительства котельных в районах республики, — подчеркнул руководитель региона.