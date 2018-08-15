В Карелии на треть вырос объем банковских кредитов населению

Банки предоставили населению Карелии в первом полугодии 2018 года 24,7 млрд рублей кредитных средств, что на 35,4% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

По данным Национального банка Карелии, общий объем кредитных обязательств жителей Карелии на 1 июля 2018 года составил 63,2 млрд рублей. Это на 14,6% больше по сравнению с аналогичной датой прошлого года. При этом продолжала улучшаться платежная дисциплина заемщиков.

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