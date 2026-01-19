В Карелии на треть выросло число аварий из-за выезда на встречку

Госавтоинспекция Карелии подвела предварительные итоги аварийности 2025 года.
В прошлом году в 705 ДТП на федеральных трассах и в населенных пунктах погибли 70 человек, еще 923 — получили травмы разной степени тяжести. По сравнению с 2024 году число аварий и погибших в них уменьшилось на 4%, число пострадавших также сократилось — на 13%.
— Несмотря на общее снижение ключевых показателей, анализ обстановки выявил ряд тревожных тенденций. Рост аварийности отмечен на дорогах регионального значения, где число ДТП и травмированных в результате людей увеличились почти на 30%, а погибших — на 38%.Многих трагедий можно было избежать. К тяжелым последствиям привели такие грубые нарушения ПДД, как выезд на встречную полосу движения и управлением автомобилем в нетрезвом состоянии, — уточнили в ведомстве.
Более, чем на 30% увеличилось количество аварий по причине нарушений правил обгона и выезда на встречную полосу. Летальность в результате таких ДТП сократилась на 47%, но при этом, количество пострадавших в них человек увеличилось на 28%. В результате подобных аварий погибли 11 человек, еще 113 получили травмы разной степени тяжести.
На 5% увеличилось число ДТП с участием водителей в состоянии опьянения. По вине нетрезвых водителей погибли 16 человек, 98 получили травмы.