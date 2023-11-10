В Карелии на уборку дорог от снега вышло более 200 единиц техники

Работы отслеживают с помощью системы ГЛОНАСС.

На снегоочистку дорог в Карелии вышло более 200 единиц техники, сообщили в паблике республиканского Минтранса 13 ноября.

Наибольшее количество осадков на сегодняшний день пришлось на южные районы региона. Техника расчищает проезжую часть от снега, использует противогололедные материалы.

Работы ведутся по всей республике, однако в южных районах в связи с выпадением большого количества осадков они идут в усиленном режиме, подчеркнули в источнике.

Кроме того, контроль за зимним содержанием дорог осуществляется на постоянной основе. Работы отслеживает диспетчерская служба Управления автомобильных дорог Карелии с помощью системы ГЛОНАСС: служба собирает информацию о состоянии региональных дорог, работающей технике, наличии ДТП и фактических погодных условиях.

Как отметили в источнике, запасов противогололедных материалов хватит до весеннего периода. Подрядные организации заготовили песок, реагенты, песчано-соляную смесь.