В Карелии на вертолете госпитализировали обгоревшего мужчину

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Житель Сортавалы получил ожоги третьей степени, сообщили в Национальной службе санитарной авиации Карелии.
В пятницу, 26 апреля, из Сортавалы в НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе доставлен 42-летний мужчина с ожогами тела 3-й степени (обожжено 30% поверхности тела).
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