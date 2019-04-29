В Карелии на вертолете госпитализировали обгоревшего мужчину

Житель Сортавалы получил ожоги третьей степени, сообщили в Национальной службе санитарной авиации Карелии.

В пятницу, 26 апреля, из Сортавалы в НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе доставлен 42-летний мужчина с ожогами тела 3-й степени (обожжено 30% поверхности тела).