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В Карелии на железнодорожных переездах произошло два ДТП

Новости. Общество
11:36, 02 Февраля 2022
фото: © ИТАР-ТАСС/Михаил Почуев

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В РДЖ рассказали об авариях на железнодорожных переездах республики.

Как отметили в пресс-службе Октябрьской железной дороги, в прошлом году на карельских переездах зарегистрировано две аварии. В 2020 году ДТП не было. Кроме того, зафиксировано 24 факта нарушений при следовании автотранспорта через железнодорожные переезды, которые переданы в ГИБДД для принятия мер. Основная причина – невнимательность водителей, нарушение ими правил дорожного движения.

В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий на железнодорожных переездах в Карелии ведутся работы по ремонту, техническому оснащению и профилактическая работа с участниками движения.

Так, капитальный ремонт проведен на 6 железнодорожных переездах, на 32 переездах выполнена асфальтировка автомобильных подъездов к железной дороге, на 105 – работы по обеспечению лучшей видимости водителям автотранспорта в границах переездов, на 95 переездах произведена замена направляющих столбиков.

В 2021 году с водителями проведено более 5,5 тыс. бесед, 378 внезапных проверок, рейдов и акций с привлечением представителей ГИБДД, администрациями районов республики, автотранспортных предприятий, автошкол.

Напомним, в августе прошлого года ДТП с участием локомотива и легкового автомобиля произошло на железнодорожном переезде в Беломорском районе.

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