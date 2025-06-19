В Карелии набирает популярность мошенническая схема с заказным письмом

Аферисты придумали новую уловку.

Жительница Петрозаводска стала жертвой телефонных мошенников, которые выдавали себя за сотрудник5ов почты и Госуслуг. В МВД рассказали подробнее о набирающей популярность схеме обмана.

Сначала горожанке позвонил якобы сотрудник почты. Он сообщил о заказном письме попросил назвать код из смс для подтверждения доставки. Женщина сообщила код, после чего получила уведомление о взломе личного кабинета на Госуслугах.

Затем ей перезвонил «сотрудник техподдержки» и убедил, что нужно срочно перевести деньги на «безопасный счет», чтобы спасти сбережения. Женщина испугалась за сохранность денег и перевела 483 тысячи рублей мошенникам.

Полиция возбудила уголовное дело по статье о мошенничестве.