В Карелии начал вещание новый региональный телеканал

Сегодня приступил к вещанию в кабельных и цифровых сетях новый республиканский телеканал "Сампо ТВ 360°", работа которого финансируется из бюджета республики.

Как сообщили в пресс-службе правительства, учредителем телеканала выступило АУ РК "Информационное агентство "Республика Карелия".

"Кроме новостей и общественно-политических передач, которые можно будет смотреть в повторе, в сетке его вещания информационно-просветительские, познавательные и развлекательные программы, фильмы и сериалы, детские мультфильмы. Основу развлекательного эфира составят программы "Телеканала 360°", - говорится в сообщении.

Подробности – на сайте деловой интертнет-газеты "Вести Карелии".