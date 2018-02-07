В Карелии начал вещание новый региональный телеканал

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Сегодня приступил к вещанию в кабельных и цифровых сетях новый республиканский телеканал "Сампо ТВ 360°", работа которого финансируется из бюджета республики.
Как сообщили в пресс-службе правительства, учредителем телеканала выступило АУ РК "Информационное агентство "Республика Карелия".
"Кроме новостей и общественно-политических передач, которые можно будет смотреть в повторе, в сетке его вещания информационно-просветительские, познавательные и развлекательные программы, фильмы и сериалы, детские мультфильмы. Основу развлекательного эфира составят программы "Телеканала 360°", - говорится в сообщении.
Подробности – на сайте деловой интертнет-газеты "Вести Карелии".
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