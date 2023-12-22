В Карелии началась астрономическая зима

В заповеднике Карелии рассказали о зимнем солнцевороте.

В Государственном природном заповеднике Кивач напомнили о наступлении астрономической зимы в Северном полушарии. Она началась в момент зимнего солнцеворота, который в этом году случилось в 6.27 утра 22 декабря.

Самый короткий световой день пришелся также на 22 декабря. На юге Карелии он длился всего 6 часов 59 минут 49 секунд. Прошедшая же ночь стала, напротив, самой длинной в году — 17 часов, 11 секунд.

В паблике заповедника напомнили, что, как говорили в народе, в этот день «зима поворачивает на мороз». По народным приметам, если в этот день холодно и ветрено, то и зимой будет много метелей и морозов.

С 22 декабря световой день будет постепенно увеличиваться, но лишь по несколько минут в сутки. Завершится же астрономическая зима в конце марта.