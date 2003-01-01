В Карелии началась добыча мрамора для реставрации Исаакиевского собора

Объем инвестиций близится к 1 млрд рублей.
На месторождении «Ковадъярви» стартовала промышленная добыча карельского мрамора, который будет использоваться при реставрации Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в группе «Республика Карелия».
Проект реализуется в рамках соглашения о сотрудничестве между правительством Карелии и АО «Прионежская горная компания». Документ был подписан в этом году на Петербургском международном экономическом форуме Главой республики Артуром Парфенчиковым. Объем инвестиций превышает 900 млн руб., а реализация проекта позволит создать свыше 100 рабочих мест.
Карельский мрамор ценится за прочность, выразительную текстуру и уникальную цветовую гамму, благодаря чему востребован как в России, так и за ее пределами.