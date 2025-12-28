В Карелии началась регистрация команд для участия в соревнованиях по зимнему рыбатлону

31 января на озере Шуезеро в Беломорском округе пройдёт карельский этап Всероссийских командных соревнований по зимнему рыбатлону-2026.

В Беломорском округе началась подготовка к соревнованиям по зимнему рыбатлону.

Напомним, по правилам в команде два человека — рыбак и лыжник. К участию приглашаются абсолютно все желающие, независимо от возраста, пола и рыболовно-лыжных способностей. Участие бесплатное.

Добавим, что этот вид придумал телеведущий и шоумен из Рязани Дмитрий Беляев. Соревнования проводятся в Рязани с 2012 года, а недавно впервые прошли в Башкортостане. В Карелии их впервые провели в 2022 году.

Существует летний и зимний рыбатлон. Летний сложнее — участие принимает один спортсмен, который должен и бегать, и рыбу ловить на скорость. Зимой соревнуются команды. Начинают рыбаки — их задача поймать одну рыбу и передать эстафету лыжникам, лыжник пробегает 1,5 км и снова передает эстафету рыбаку. Тот снова должен поймать рыбу. Заканчивает гонку лыжник. Девиз соревнований «Поймал — беги!», говорят организаторы.

В Беломорске организацией рыбатлона занимается Вадим Волков. Он работает на карьере, а почти все свободное время проводит на рыбалке.

Зарегистрироваться можно, пройдя по ссылке. Все подробности — в группе ВКонтакте vk.com/karelrybatlon.