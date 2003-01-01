В Карелии началась реконструкция дороги к новой амбулатории в Рабочеостровске

Работы по реконструкции дорожного участка завершат к осени следующего года.

В поселке Рабочеостровск началась масштабная реконструкция ключевого участка улицы к будущей амбулатории Железнодорожной длиной 246 метров. Об этом сообщили в Министерстве транспорта Республики Карелия. Для выполнения работ Дорожный фонд респулики направил 65,8 миллиона рублей. Подрядчиком выступила организация ООО «ПСК Строитель».

— В настоящее время подрядная организация проводит геодезические изыскания, после чего начнутся подготовительные работы по разборке старого асфальтобетонного покрытия, вывозу строительного мусора, очистке полосы отвода от растительности, организации движения на период производства работ, ограждение участка работ и подготовка территории строительства,— подчеркнули в министерстве.

В рамках проекта компания заменит асфальт, устроят новые тротуары, а также ливневую канализацию и уличное освещение. Также установят современные дорожные знаки и нанесут разметку.

— Реконструкция улицы Железнодорожной позволит обеспечить бесперебойное транспортное обслуживание нового медицинского учреждения и комфорт жителей поселка Рабочеостровск,— подытожили в Минтрансе.

Все работы по реконструкции дорожного участка планируется завершить до октября 2026 года. Проезд транспорта на время проведения работ будет организован по временной схеме.