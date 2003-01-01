Реклама на сайте
Новости

Т2 развернула VoWiFi на федеральном уровне

16:54

Бастрыкин потребовал доклад о резонансной гибели карельских курсантов в 2014 году

16:35

В Петрозаводске установили новый светофор

16:15

В Карелии подвели предварительные итоги пожароопасного сезона

15:50

Комбинат «Славмо» начал выпускать «Рахту» с новым вкусом в удобной упаковке

15:39

В Карелии началась реконструкция дороги к новой амбулатории в Рабочеостровске

15:30

В Петрозаводске начали ремонт дороги у гипермаркета «Лента»

15:00

Доярка из Мегреги представит Карелию на конкурсе в Суздале

14:30

Полиция ищет петрозаводского «дрифтера»

14:00

По соседству с Карелией ребенок погиб при взрыве снаряда под костром

13:30

40 тысяч иностранных туристов посетили в прошлом году город Сортавала

13:00

«КСМ» поделилась свежим видео со строительной площадки детского сада в Сортавале

12:34

Петрозаводчанин стал и жертвой, и сообщником мошенников

12:30

Новый мессенджер Max станет обязательным для предустановки на новые смартфоны в России

12:15

В ходе СВО погиб молодой боец из Сегежского округа Вадим Малышев

11:50

Первый авиарейс из Петрозаводска в Махачкалу оказался полностью заполнен

11:35

Четыре человека пострадали в ДТП на трассе в Карелии

11:15

В Карелии ударили первые заморозки

10:50

С 1 сентября фельдшеры смогут заменять врачей

10:30

19-летний молодой человек обокрал магазин табачной продукции в Петрозаводске

10:00

В России расширили список болезней, с которыми нельзя управлять автомобилем

09:30

У жительницы Карелии конфисковали автомобиль из-за вредной привычки ее возлюбленного

09:00

Поезд в Карелию задержали из-за падения беспилотника

08:35

В Карелии выявили 114 нарушений правил пожарной безопасности

08:00

В Кондопожском районе избрали нового главу

07:40

Стоимость поездок до Костомукши увеличится

07:20

Подводный вулкан у побережья Орегона может извергнуться до конца года

07:00

В Мурманской области временно ограничили мобильный интернет

06:40

В Карибском море поймали первую в мире золотую акулу

00:10

Суд изъял автомобиль у олончанина за пьяное вождение

22:30

Доходы муниципалитетов Карелии выросли на 852 миллиона рублей

20:00

В Карелии ищут пропавшего на Пертозере рыбака

19:00

Более 30 столкновений с лосями произошло на дорогах Карелии с начала года

18:00

Стоимость поездок до города Сортавала подорожает

17:30

В строительной компании в Петрозаводске приняли на работу робота

17:08

Облачно с прояснениями: прогноз погоды на 21 августа

17:00

Артур Парфенчиков проверил ход ремонта школ в отдаленных районах Петрозаводска

16:30

В Петрозаводске отремонтировали два двора

16:00

В Петрозаводске поймали новосибирского курьера мошенников

15:40

Для тушения свалки в Кондопоге используют материалы с реконструкции городского стадиона

15:20

В Петрозаводске нашли водителя, не уступившего дорогу пешеходу на Первомайском проспекте

15:00

Карельские спортсменки выиграли золото на первенстве России по пляжному волейболу

14:40

Почти половина карельских студентов работают с первого курса

14:20

Петрозаводчанка перевела мошенникам более миллиона рублей после звонка о ремонте домофона

13:50

Названы причины сбоев доставки заказов с Ozon

13:30

В национальном парке «Воттоваара» ученые «охотились» на летучих мышей

13:25

В Петрозаводске отпразднуют День государственного флага

12:55

Олимпийские чемпионы помогли укушенному клещом мальчику из Карелии

12:25

В Карелии продолжается подготовка к отопительному сезону

12:10

Стали известны подробности жесткой аварии на трассе под Суоярви

11:45

«Зрелище очень страшное»: в карельском поселке загорелась вековая сосна

11:20

В Петрозаводске загорелся автомобиль

11:00

89-летняя петрозаводчанка отдала мошенникам 400 тысяч рублей

10:30

В Деревянном до конца года откроют новую врачебную амбулаторию

10:00

Ночью в Петрозаводске горел питбайк

09:25

Малые населенные пункты Карелии подключили к 4G Билайна

09:00

На фасаде Театра кукол в Петрозаводске появилась новая вывеска

08:55

Определен город с самым длинным названием в России

08:30

Автоинспекторы в Петрозаводске помогли растерянному молодому человеку на дорогом авто

08:00

Жителям города Сортавала в Карелии вернули право на получение метеорологической сводки

07:40

Пропавшую женщину разыскивают в Петрозаводске

07:20

В Петрозаводске снесут незаконные объекты

07:00

После гибели туристов на Белом море могут отказать в возбуждении уголовного дела

06:40

Специалист назвала, что делает кофе вредным

00:10
В Карелии началась реконструкция дороги к новой амбулатории в Рабочеостровске
Сегодня 15:30 Благоустройство
Работы по реконструкции дорожного участка завершат к осени следующего года.

фото: © Минтранс Карелии

В поселке Рабочеостровск началась масштабная реконструкция ключевого участка улицы к будущей амбулатории Железнодорожной длиной 246 метров. Об этом сообщили в Министерстве транспорта Республики Карелия. Для выполнения работ Дорожный фонд респулики направил  65,8 миллиона рублей. Подрядчиком выступила организация ООО «ПСК Строитель».

— В настоящее время подрядная организация проводит геодезические изыскания, после чего начнутся подготовительные работы по разборке старого асфальтобетонного покрытия, вывозу строительного мусора, очистке полосы отвода от растительности, организации движения на период производства работ, ограждение участка работ и подготовка территории строительства,— подчеркнули в министерстве.

В рамках проекта компания заменит асфальт, устроят новые тротуары, а также ливневую канализацию и уличное освещение. Также установят современные дорожные знаки и нанесут разметку.

— Реконструкция улицы Железнодорожной позволит обеспечить бесперебойное транспортное обслуживание нового медицинского учреждения и комфорт жителей поселка Рабочеостровск,— подытожили в Минтрансе.

Все работы по реконструкции дорожного участка планируется завершить до октября 2026 года. Проезд транспорта на время проведения работ будет организован по временной схеме.

