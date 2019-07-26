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Новости. Экономика
16:25, 26 Июля 2019
фото: пресс-служба правительства Карелии

В Карелии началась реконструкция Сегежского ЦБК с инвестициями в 55 млрд рублей

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В Сегеже дан старт программе реконструкции республиканского флагмана целлюлозно-бумажной промышленности – Сегежского ЦБК – "Segezha Запад".

Объем инвестиций лесопромышленной группы Segezha Group (входит в АФК "Система") в проект оценивается в 55 миллиардов рублей.

Программа "Segezha Запад" подразумевает увеличение мощностей предприятия до 850 тысяч тонн продукции в год, а также расширение продуктового портфеля. Помимо текущего производства коричневого крафта, здесь планируют выпускать также белую бумагу, беленую лиственную и хвойную целлюлозу.

В торжественной церемонии запуска проекта "Segezha Запад" приняли участие: заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев, глава Карелии Артур Парфенчиков, председатель правления Segezha Group Михаил Шамолин, министр экономического развития и промышленности региона Павел Буренков, директор Департамента легкой промышленности и лесопромышленного комплекса Евгений Рыжов.

Михаил Шамолин поздравил работников комбината с 80-летием со дня основания предприятия и заявил, что компания создает в Карелии высокотехнологичный лесопромышленный комплекс нового поколения, себестоимость готовой продукции которого будет значительно ниже, чем у зарубежных лидеров отрасли.

В ходе мероприятия было подписано инвестиционное соглашение между министерством экономического развития и промышленности Карелии и Segezha Group. Документ оговаривает вопросы поддержки инвестиционного проекта и параметры его реализации.

"Это открытие новой страницы в истории Сегежского комбината, связанной с созданием суперсовременного экологичного предприятия. Завод из потребителя энергии станет ее производителем. У нас появляются новые свободные электрические мощности, что создаст возможность развития сопутствующих энергоемких производств в зоне действия завода и самого города Сегежи", − сказал Артур Парфенчиков.

В строительстве объектов и реконструкции ЦБК в течение нескольких лет будет привлечено более 3 тысяч строителей и монтажников, в развитии лесозаготовки и лесохозяйственных работ примут участие около 1,2 тысячи специалистов.

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Комментарии

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zanoza
2019-07-26 16:46:46
А инвестор то кто? Сегежский ЦБК и правительство Карелии? Здорово!
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