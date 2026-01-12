В Карелии начали добывать исторический камень, использовавшийся при создании архитектурного образа Петербурга

В Пряжинском районе Карелии началась промышленная добыча гранита «Рапакиви» — камня, который исторически использовался для создания знаковых памятников Санкт-Петербурга.

Этот красновато-черный гранит обладает уникальными свойствами и исторической ценностью. Из него созданы Александровская колонна на Дворцовой площади, колонны Исаакиевского собора и набережные Стрелки Васильевского острова. Гранит рапакиви использовался для изготовления 56 колонн внутреннего интерьера Казанского собора. Ранее он добывался в Финляндии и на Выборгском массиве.

Уникальные свойства карельского камня позволяют применять его не только в реставрационных работах, но и в современных градостроительных проектах, придавая им характер исторической преемственности и долговечности, сообщает Минпромторг Карелии.



Ведомство оказывает всестороннюю поддержку в продвижении карельского «Рапакиви» на рынок.



Ранее на севере Карелии начали добывать редкий камень для облицовки зданий.







