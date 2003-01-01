В Карелии начали готовить к ремонту дорогу, которую не обновляли 30 лет

В Кемском районе начались подготовительные работы по ремонту 23-километрового участка дороги Р-21 «Кола» — Калевала — Лонка.

Как сообщили в Минтрансе Карелии, участок не ремонтировали более 30 лет. Подрядчик «ПСК Строитель» сначала проведет геодезические изыскания, затем приступит к основным работам. На дороге заменят водопропускные трубы, уложат новый асфальт, установят барьерные ограждения и дорожные знаки.

В поселке Авнепорог появятся тротуары, автобусные павильоны и уличное освещение. Ремонт проводят в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» по инициативе главы Карелии Артура Парфенчикова. Все работы планируют завершить к 30 октября 2027 года.