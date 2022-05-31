В Карелии начали контролировать качество сельхозземель с помощью беспилотника

Передовые технологии пришли на помощь должностным лицам Россельхознадзора республики.

Как сообщили в Россельхознадзоре Карелии, в рамках земельного надзора сотрудники федерального органа начали использовать беспилотные летательные аппараты.

При этом у специалиста есть возможность зафиксировать нарушения, произвести расчет нарушенных площадей и подготовить ортофотоплан — цифровое трансформированное изображение местности, созданное по исходным фотоснимкам.

В мае 2022 года сотрудники Россельхознадзора обследовали с помощью БПЛА два земельных участка сельхозназначения в Прионежском районе. Было выявлено перекрытие плодородного слоя почвы на площади более 1700 кв. метров. Хозяевам участков будут выданы предостережения о недопустимости нарушений.