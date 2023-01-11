В Карелии начали принимать документы на участие в программе «Земский учитель»

В Карелии стартовал прием документов на участие в программе «Земский учитель».

В республике начали принимать документы для участия в программе «Земский учитель», сообщили власти Костомукши.



На выбор педагогам предлагают 141 вакансию в школах, расположенных не только в сельской местности, но и в малых городах с населением до 50 тысяч человек.



Участники программы получат единовременную выплату в миллион рублей. В конкурсе могут принять участие учителя как из самой республики, так и из других регионов России.



Зарегистрироваться на участие в конкурсном отборе необходимо до 30 апреля включительно. Консультацию можно получить с 09.00 до 17.00 у специалистов министерства образования и спорта по телефону 8 (814-2) 71-73-16) и карельского института развития образования: 8 981-400-19-37.



Более подробная информация размещена на федеральном портале.