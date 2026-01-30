РЕКЛАМА
Открытие поликлиники на Кукковке, ремонт набережной и создание новых автобусных маршрутов: эти и другие вопросы глава Карелии обсудил с общественниками Петрозаводска
28 января, 11:30 Статьи
Обществоведение
В Карелии могут разрешить менять границы заповедников
27 января, 15:10 Статьи
Тема недели
От магазинов к заводам: в Петрозаводске подвели итоги и поставили задачи на 2026 год
26 января, 10:15 Статьи
С 1 февраля ужесточаются правила получения «Семейной ипотеки» в России

00:10

Станция переливания крови рассказала о потребности в разных резус-факторах

23:32

В результате ДТП на трассе «Кола» погибли два человека, ребёнок госпитализирован

22:46

Самое важное за сегодня

22:20

В России предложили запретить арестовывать имущество должников при долге менее 10 тысяч рублей

22:02

«Для меня это большой урок»: благодаря помощи жителей Карелии «Пилигрим» собрал средства на налоги

21:02

16-летняя пьяная девушка ударила ножом мужчину в одном из городов Карелии

20:02

Канадские визовые центры в России прекратили прием документов для оформления виз

19:31

В Карелии начали принимать заявления по «гаражной» и «дачной» амнистиям

19:17

Карельские ученые обнаружили древнее землетрясение в Пудожском районе

19:01

Кукурузу сомнительного качества завезли в Карелию из Тамбовской области

18:46

Педагоги Карелии проходят квесты, ведут открытые уроки и обмениваются опытом на форуме «Ключ к успеху»

18:16

Суд обязал снести незаконную баню на берегу озера в Карелии

18:02

В России предложили ограничить внесение наличных через банкоматы для физлиц

17:32

Главный внештатный терапевт Карелии предупреждает: «третья» по смертности болезнь маскируется под обычную усталость

17:16

Местами до -32°С: прогноз погоды на 31 января

17:02

Продавец шавермы выплатит 90 тысяч рублей отравившимся жителям Сегежи

16:54

Квартиру по системе трейд-ин можно купить в любом жилом комплексе «Баренц Групп»

16:48

Женщина с тремя ножами пыталась пройти в УФССП Карелии

16:42

Баскетбольный турнир памяти легендарного тренера пройдет в Беломорске в 30-й раз

16:32

Строительство онкологического центра в Петрозаводске начнётся в 2027 году

16:22

В Карелии после ДТП произошел розлив 500 литров дизельного топлива

16:07

Для петрозаводчан, желающих бросить курить, доступны бесплатные консультации пульмонолога

15:52

Росприроднадзор требует с Прионежского района 15 млн рублей за ущерб почвам

15:42

С идеей школьного путешествия из Москвы во Владивосток выступила Общественная палата России

15:27

На ремонт коммунальных сетей в Карелии направят 285 млн рублей

15:12

Спортсменка из Карелии выиграла золото на соревнованиях по конькобежному спорту

15:02

В Заозерье потушили пожар на электроподстанции

14:50

Жителя Петрозаводска отправили в колонию за повторное вождение в пьяном виде

14:44

Частная медицина в России растёт за счёт небольших центров

14:28

Блогер из Карелии отправится в колонию за оскорбление полицейских

14:12

Единый рейтинг автошкол начнет работу в мае 2026 года

14:02

Суд наложил арест на имущество Олонецкого молочного комбината

13:51

В ходе спецоперации погиб молодой житель Карелии Андрей Певгонен

13:40

Объявлен авиарейс из Петрозаводска в Сочи на весенние каникулы

13:32

Школа ледовых скульпторов открылась в Петрозаводске

13:24

В Петрозаводске мужчина находил чужие банковские карты и покупал на них продукты

13:05

Звезды российского спорта примут участие в фестивале «Гиперборея - 2026»

12:46

Огромный астероид летит к Луне

12:32

Пенсионеры в Сегеже освоили «умственный фитнес»

12:17

Жительницу Олонца оштрафовали на 30 тысяч рублей за продажу паленой водки

11:59

Осужденный в Карелии получил 231 взыскание за полгода жизни в колонии-поселении

11:28

Три популярные радиостанции временно замолчат в Петрозаводске на следующей неделе

11:14

Поезд Деда Мороза вернулся в Карелию

11:01

Жителя Карелии обманули на миллион рублей

10:46

Четыре автомобиля эвакуировали на штрафстоянку в Петрозаводске

10:31

Карелия попала в число регионов с высокими сугробами

10:11

Минздрав: «Ограничения продажи алкоголя способствуют снижению смертности от болезней сердца и сосудов»

09:54

Жительница Карелии обокрала мужчину, который пригласил ее в гости

09:38

Самозанятые получили право на больничные

09:22

Маткапитал на первого ребенка вырастет до 730 тысяч рублей

08:58

Срок приема заявок на ЕГЭ продлен

08:39

Передвижной маммограф начинает работу в отдалённых посёлках Карелии

08:23

В Калевальском районе россиянин незаконно пересёк границу со стороны Финляндии

08:00

В Сегежском округе похоронили погибшего на СВО Алекса Кузьмина

07:41

Новые освещённые участки появились на дорогах в Карелии

07:22

Названы самые востребованные сферы бизнеса в Петрозаводске

07:03

Водителя без ОСАГО отстранили от управления авто в центре Петрозаводска

06:42

Учёные нашли потенциально пригодную для жизни планету

00:13
В Карелии начали принимать заявления по «гаражной» и «дачной» амнистиям
30 января, 19:17 Общество
Поделиться

С 1 января 2026 года местные администрации начали принимать от граждан заявления в рамках нескольких «амнистий».

фото: © Мария Голубева

Практические вопросы реализации переданных полномочий в сфере земельных отношений обсудили на совещании под руководством и. о. министра имущественных и земельных отношений Карелии Натальи Тенчуриной.

С 1 января 2026 года местные администрации начали принимать от граждан заявления в рамках нескольких «амнистий». Оформить право на землю можно для:

— размещения гаражей («гаражная амнистия»);

— членам садоводческих и огороднических товариществ («дачная амнистия»);

— участков под жилыми домами, построенными до 14 мая 1998 года, если право собственности на них до сих пор не оформлено («жилищная амнистия»).

Кроме того, на муниципальном уровне теперь можно решить ряд других важных вопросов. Граждане могут заключить соглашение об установлении сервитута — то есть официально оформить право ограниченного пользования чужим земельным участком (например, для проезда или прокладки коммуникаций). Также можно получить разрешение на использование участка и урегулировать вопросы по образованию земельных участков под многоквартирными домами.

— Наша ключевая задача — обеспечить бесперебойную и грамотную работу новой системы. Министерство будет на постоянной основе оказывать всестороннюю методическую и консультационную поддержку муниципальным командам, — отметила Наталья Тенчурина.

Перед обращением жителям республики необходимо уточнить в своей районной или городской администрации способ подачи документов. Актуальные контакты и информация размещены на специальном ресурсе.

Ранее мы рассказывали, что Росприроднадзор требует с Прионежского района 15 млн рублей за ущерб почвам.

Обсудить (0) в ленту
