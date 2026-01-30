В Карелии начали принимать заявления по «гаражной» и «дачной» амнистиям

С 1 января 2026 года местные администрации начали принимать от граждан заявления в рамках нескольких «амнистий».

Практические вопросы реализации переданных полномочий в сфере земельных отношений обсудили на совещании под руководством и. о. министра имущественных и земельных отношений Карелии Натальи Тенчуриной.

— размещения гаражей («гаражная амнистия»);

— членам садоводческих и огороднических товариществ («дачная амнистия»);

— участков под жилыми домами, построенными до 14 мая 1998 года, если право собственности на них до сих пор не оформлено («жилищная амнистия»).

Кроме того, на муниципальном уровне теперь можно решить ряд других важных вопросов. Граждане могут заключить соглашение об установлении сервитута — то есть официально оформить право ограниченного пользования чужим земельным участком (например, для проезда или прокладки коммуникаций). Также можно получить разрешение на использование участка и урегулировать вопросы по образованию земельных участков под многоквартирными домами.

— Наша ключевая задача — обеспечить бесперебойную и грамотную работу новой системы. Министерство будет на постоянной основе оказывать всестороннюю методическую и консультационную поддержку муниципальным командам, — отметила Наталья Тенчурина.

Перед обращением жителям республики необходимо уточнить в своей районной или городской администрации способ подачи документов. Актуальные контакты и информация размещены на специальном ресурсе.

