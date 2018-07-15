В Карелии начали продавать чернику

В районах Карелии на трассе начали продавать первую чернику.

За емкость в 400 мл продавцы просят 250 рублей, а за 3 литра – 700 рублей.

Продавцы в Олонецком районе отмечают, что в этом году из-за холодного июня почти нет морошки, зато черники хватает.