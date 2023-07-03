В Карелии начали производить желе из водорослей по уникальному рецепту

Артур Парфенчиков отведал продукт с севера Карелии и остался доволен.

Глава Карелии побывал на предприятии, где запускают в производство уникальный продукт — желе из беломорских водорослей (фукуса). Он уже прошел сертификацию и получает товарный знак «Сделано в Карелии».

«Рецептура уникальна, разработали ее вместе с российскими учеными. В продукте только фукус (его добывают вблизи Чупы), яблоко и наши северные ягоды: черника, брусника, морошка и клюква. Вместо сахара — сок топинамбура», — написал Артур Парфенчиков.

Глава региона отметил, что, по словам производителей, желе богато микроэлементами и витаминами, их удается сохранить благодаря щадящей пастеризации. А главная ценность продукта — йод.

«В ближайшее время компания обещает выйти на рынок — с этим поможем. Уверен, такие полезные продукты должны быть на столе каждой нашей семьи», — заключил Артур Парфенчиков.