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Новости. Общество
10:02, 27 Марта 2018

В Карелии начали тренировки полсотни летчиков-истребителей

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В Западном военном округе на военном аэродроме Бесовец в Карелии началось учение с истребительной авиацией "Ладога-2018".

Для участия в учении на своих боевых машинах прибыли летчики-истребители из авиационных соединений округа, сообщает 47news. Как сообщили пресс-службе Западного военного округа, учение проходит над полигоном и прибрежной территорией Ладожского озера. Пилоты объединения ВВС и ПВО округа на самолетах МиГ-29СМТ, МиГ-31БМ, различных модификаций Су-27 ведут боевые стрельбы, пуски управляемых ракет, а также отрабатывают элементы воздушного боя.

Около 50 летчиков-истребителей будут совершенствовать навыки обнаружения средств воздушного нападения условного противника, их перехвата и уничтожения в любое время суток. Им предстоит выполнить одно из наиболее сложных упражнений, когда ведущий авиационного звена выпускает световую бомбу, освещающую наземную поверхность, а его ведомые должны уничтожить все обнаруженные цели.

Запуски воздушных мишеней будут осуществляться с высоты более 10 тыс. метров с самолетов Су-27, оснащенных специальным оборудованием для подвески бомбового вооружения. В качестве воздушных мишеней будут использоваться авиационные бомбы, представленные в виде гирлянды со светящимися элементами.

Летчики-истребители, имеющие дневной опыт боевых стрельб, впервые совершат их ночью, а молодые пилоты применят вооружение самолетов на практике.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Leopol'd
2018-03-27 10:48:38
И всё это, чтобы летом два десятка кривоногих миллионеров проиграли в футбол...
David
2018-03-27 10:16:48
Как же они задолбали. Идити в свою Сирию и там тренируйтесь!
кир
2018-03-27 10:40:25
David, это ты задолбал своим нытьем. Когда работать будешь? Видимо, никогда в этой стране. Профессия не нравится, а уехать страшно. Если не сделаешь решительный шаг, так и будешь мучиться всю жизнь. А это тебе надо?
Гость
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