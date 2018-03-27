В Карелии начали тренировки полсотни летчиков-истребителей

В Западном военном округе на военном аэродроме Бесовец в Карелии началось учение с истребительной авиацией "Ладога-2018".

Для участия в учении на своих боевых машинах прибыли летчики-истребители из авиационных соединений округа, сообщает 47news. Как сообщили пресс-службе Западного военного округа, учение проходит над полигоном и прибрежной территорией Ладожского озера. Пилоты объединения ВВС и ПВО округа на самолетах МиГ-29СМТ, МиГ-31БМ, различных модификаций Су-27 ведут боевые стрельбы, пуски управляемых ракет, а также отрабатывают элементы воздушного боя.

Около 50 летчиков-истребителей будут совершенствовать навыки обнаружения средств воздушного нападения условного противника, их перехвата и уничтожения в любое время суток. Им предстоит выполнить одно из наиболее сложных упражнений, когда ведущий авиационного звена выпускает световую бомбу, освещающую наземную поверхность, а его ведомые должны уничтожить все обнаруженные цели.

Запуски воздушных мишеней будут осуществляться с высоты более 10 тыс. метров с самолетов Су-27, оснащенных специальным оборудованием для подвески бомбового вооружения. В качестве воздушных мишеней будут использоваться авиационные бомбы, представленные в виде гирлянды со светящимися элементами.

Летчики-истребители, имеющие дневной опыт боевых стрельб, впервые совершат их ночью, а молодые пилоты применят вооружение самолетов на практике.