В Карелии начались рейды по пресечению незаконной заготовки елей

Чтобы новогоднее настроение не омрачилось штрафом за незаконно срубленное дерево, инспекторы лесничеств советуют приобретать елки законным способом.

В преддверии новогодних праздников начались рейды по пресечению незаконной заготовки елей, сообщили в паблике Минприроды Карелии.

Как рассказали в источнике, ежегодно инспекторы лесничеств совместно с сотрудниками правоохранительных органов проводят активное патрулирование лесов и информационную работу с жителями и гостями республики.

Они рассказывают о доступных способах приобретения новогодних елей, а также о том, какие последствия влекут за собой незаконные рубки, включая административную и уголовную ответственность.

В прошлом году лесничие выявили факт незаконной рубки в Пряжинском районе. Сотрудники обнаружили следы, которые привели их к срубленному дереву в 80 сантиметрах от земли. Материалы по факту незаконной рубки были оперативно направлены в правоохранительные органы для принятия процессуального решения.

Это можно сделать на елочных базарах или у арендаторов лесных участков, ведущих заготовку древесины, а также в Кареллесхозе. Для получения информации по приобретению новогодних елей у арендаторов лесных участков необходимо обращаться в соответствующие органы местного самоуправления или центральные лесничества районов.

Если вам стало известно о факте незаконной рубки, сообщить об этом можно по телефону прямой линии лесной охраны Карелии: (8-814-2) 55-55-80.