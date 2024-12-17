В Карелии начались рейды по пресечению незаконной заготовки елей

Чтобы новогоднее настроение не омрачилось штрафом за незаконно срубленное дерево, инспекторы лесничеств советуют приобретать елки законным способом.
В преддверии новогодних праздников начались рейды по пресечению незаконной заготовки елей, сообщили в паблике Минприроды Карелии.
Как рассказали в источнике, ежегодно инспекторы лесничеств совместно с сотрудниками правоохранительных органов проводят активное патрулирование лесов и информационную работу с жителями и гостями республики.
Они рассказывают о доступных способах приобретения новогодних елей, а также о том, какие последствия влекут за собой незаконные рубки, включая административную и уголовную ответственность.
В прошлом году лесничие выявили факт незаконной рубки в Пряжинском районе. Сотрудники обнаружили следы, которые привели их к срубленному дереву в 80 сантиметрах от земли. Материалы по факту незаконной рубки были оперативно направлены в правоохранительные органы для принятия процессуального решения.
Это можно сделать на елочных базарах или у арендаторов лесных участков, ведущих заготовку древесины, а также в Кареллесхозе. Для получения информации по приобретению новогодних елей у арендаторов лесных участков необходимо обращаться в соответствующие органы местного самоуправления или центральные лесничества районов.
Если вам стало известно о факте незаконной рубки, сообщить об этом можно по телефону прямой линии лесной охраны Карелии: (8-814-2) 55-55-80.
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