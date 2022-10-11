В Карелии начальников восьми лесничеств наказали за волокиту в работе по лесовосстановлению

Природоохранная прокуратура республики заставила лесничих подать в суд на арендаторов, которые не выполнили свои обязательства по лесовосстановлению.

Как выяснили в прокуратуре, в этом году компании, арендующие лесные участки в республике, обязаны выполнить мероприятия по компенсационному лесовосстановлению в отношении рубок 2019–2021 годов. Деревья должны посадить на площади более 2 900 га. Тем не менее, часть таких обязательств арендаторы в установленные сроки не исполнили.

«При этом, в деятельности территориальных лесничеств выявлены факты ненадлежащей организации работы по контролю за деятельностью арендаторов лесных участков, факты волокиты по предъявлению претензий с требованиями провести работы по лесовосстановлению в конкретные сроки и непредъявления исковых заявлений о понуждении арендаторов исполнить свои обязательства», — говорится в сообщении прокуратуры.

Карельский природоохранный прокурор внес представления об устранении нарушений закона начальникам 8 лесничеств, а также в Министерство природных ресурсов и экологии республики. В результате арендаторам направили 17 претензий, а в суды — 22 исковых заявления. К настоящему времени новый лес посадили на площади более 250 га.