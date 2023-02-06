В Карелии началось строительство храма на месте бывшего финского концлагеря

Деревянный храм возведут в поселке Ильинский Олонецкого района.

В окрестностях карельского поселка Ильинский началось строительство православного храма в честь Собора новомученников и исповедников церкви Русской. Его возведут на месте бывшего финского концлагеря, который существовал в поселке в годы Великой Отечественной войны.

Как рассказали в Карельской епархии Русской православной церкви, еще в ноябре прошлого года жители поселка и прихожане храма Спаса Нерукотворенного соседнего поселка Еройла подготовили площадку под будущее строительство и установили на ней крест. Сейчас сборка сруба нового храма проводится в Еройле, а после завершения этих работ его перевезут на постоянное место в поселок Ильинский.