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Новости. Общество
08:05, 04 Мая 2018

В Карелии начался пожароопасный сезон

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Министерство природных ресурсов и экологии республики предупреждает о начале пожароопасного сезона и напоминает о необходимости соблюдения правил поведения в лесу.

С 28 апреля пожароопасный сезон начался в Олонецком, Кондопожском, Лахденпохском, Медвежьегорском, Питкярантском, Сегежском, Сортавальском, Прионежском, Пудожском Пряжинском районах и Петрозаводске. С 7 мая он начнется на севере республики: в Лоухском, Беломорском, Кемском, Муезерском районах и Костомукше. Эти даты определены приказом Министерства природных ресурсов и экологии Карелии исходя из природно-климатических особенностей, связанных с прогнозируемым сходом снежного покрова в лесном фонде.

За минувшие выходные лесных пожаров на территории республики не зафиксировано. Однако Минприроды предупреждает о том, что в начале мая чаще всего лесные пожары случаются на удалении до 1,5-2 километров от населенных пунктов, то есть в тех местах, где часто отдыхают жители.

В ведомстве напоминают, что бесконтрольные выжигания сухой травы категорически запрещены. За поджог сухой травы грозит не только административная ответственность со штрафом до 250 тысяч рублей, но и уголовная ответственность – лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом до 500 тысяч рублей.

Чтобы обезопасить себя от беды, а лес от пожара, необходимо соблюдать правила пожарной безопасности в лесах. Так, в пожароопасный сезон разведение костров в лесах допускается только на специально оборудованных местах отдыха, вокруг которых проложена минерализованная полоса. Перед уходом костер должен быть тщательно засыпан землей или залит водой до полного прекращения тления. Устанавливать мангал рекомендуется на подготовленное место – необходимо снять дерн на месте, где собираетесь его поставить, укрепить стенки ямки минеральным слоем почвы. Также нельзя бросать в лесу окурки и стекло (стеклянные бутылки, банки и др.), поскольку стекло при попадании солнечных лучей может сыграть роль линзы. Не рекомендуется заправлять горючим машину в лесу, перед выездом на природу на машине важно проверить, чтобы не было неисправностей в топливной системе, не текло масло. Нельзя засорять лес мусором.

"Напоминаем, что в Карелии действуют круглосуточные телефоны прямой линии лесной охраны 8-814-2-55-55-80, 8-800-100-94-00. Обнаружив лесной пожар, любой человек в любое время суток может бесплатно позвонить на эти номера",  -сообщили в Минприроды Карелии.

Кроме того, можно воспользоваться бесплатным мобильным приложением "Берегите Лес". Оно позволяет быстро и просто позвонить в Федеральную диспетчерскую службу лесного хозяйства и сообщить о любом происшествии в лесах нашей страны.

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