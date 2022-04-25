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В Карелии начался прием заявлений на добычу кабана

Новости. Общество
16:30, 28 Апреля 2022
фото: © Владимир Смирнов/ТАСC

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Прием заявлений от охотников начнется 4 мая в 9 утра.

Как сообщает Минприроды Карелии, в 2022 году охота на кабана будет разрешена с 1 июня по 31 декабря. Охотиться можно на все половозрастные группы, за исключением особей в возрасте до 1 года и самок, имеющих приплод текущего года.

Прием заявлений на выдачу разрешений на добычу кабана будет организован 4 мая в 9.00.

Подать заявление можно несколькими способами:

— лично или через уполномоченного в Министерство природных ресурсов и экологии Республики Карелия по адресу: Петрозаводск, улица Андропова, 2/24 (наличие индивидуальных средств защиты рук и органов дыхания обязательно)

— в электронном виде через Единый портал государственных услуг Российской Федерации: https://gosuslugi.ru/600199/1

— в электронном виде при заполнении заявлений в многофункциональных центрах Республики Карелия

— по почте заказным письмом с уведомлением и описанием вложения

— в форме электронного документа с использованием сети Интернет (в этом случае заявление подписывается электронной подписью.

Всего в этом году квота на добычу кабана составит 65 особей.

Установленные нормы на добычу кабана в общедоступных охотничьих угодьях по районам Карелии указаны на официальном сайте Минприроды: https://ecology.gov.karelia.ru/about/5467/.

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