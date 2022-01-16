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В Карелии начался прием заявлений на компенсацию покупки стройматериалов

Новости. Общество
11:39, 17 Января 2022
фото: © novostroy.ru

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Претенденты на денежную выплату для строительства индивидуального жилого дома при подаче заявления должны соблюсти ряд условий.

Управление пресс-службы Главы Республики Карелия напомнило, что с 1 января гражданам Карелии предоставляется единовременная денежная выплата — возмещение расходов по приобретению стройматериалов для строительства индивидуального жилого дома.

Напомним, 15 сентября 2021 года парламент Карелии принял закон о выплатах компенсации за покупку стройматериалов при строительстве индивидуального жилого дома.

Согласно принятому закону, выплаты положены тем, кто уведомил власти о планах ИЖС в период с 1 января 2019 года по 31 августа 2021 года. Кроме того, ввод дома в эксплуатацию должен состояться не позднее 31 декабря 2021 года. Второй критерий — общая площадь строящегося дома. Она должна быть не меньше 70 кв. метров. Многодетным семьям выплатят по 100 тысяч рублей, а остальным — по 50 тысяч.

Для получения выплаты необходимы следующие документы: заявление по установленной форме https://soc.gov.karelia.ru/about/4921/ и копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность. Остальные документы, необходимые для предоставления выплаты, отделение запрашивает самостоятельно.

Документы на предоставление выплаты необходимо подавать в отделения ГКУ СЗ РК «Центр социальной работы Республики Карелия» по месту жительства. С марта 2022 года у жителей Карелии появится возможность подать заявление в электронном виде на интерактивном портале Министерства социальной защиты РК.

По всем возникшим вопросам можно обращаться в отделения по работе с гражданами Центра социальной работы Республики Карелия по месту жительства. Контакты: https://vk.com/doc-184143954_624778327.

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