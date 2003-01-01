В Кондопоге начался ремонт заброшенного стадиона

В Кондопоге на днях началась реконструкция заброшенного стадиона, на ремонт которого несколько лет назад было выделено 50 млн рублей.
Как сообщает паблик Народного фронта РК, в Кондопоге начались работы по возвращению к жизни заброшенного стадиона: два года простоя сменились финансированием и выходом подрядчика на объект. Работы поделили на два этапа — первый должен завершиться этой осенью, в ноябре, второй — в следующем году.
Напомним, что на очередную реконструкцию спортивного объекта в Кондопоге выделено 80 млн рублей из республиканского бюджета. Стадион станет первым футбольным стадионом с искусственным газоном и подогревом поля. Реализация проекта рассчитана на два года.
Напомним, федеральный центр также поддержал строительство трех спортивных объектов в Карелии в ближайшем будущем, среди который другой футбольный стадион - «Спартак», находящийся в Петрозаводске.