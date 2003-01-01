В Карелии начался сезон «печных» пожаров

Госкомитет Карелии по безопасности напоминает о правилах безопасности.

С наступлением холодов и началом отопительного сезона в Карелии традиционно возрастает количество возгораний, связанных с нарушением правил эксплуатации печей. Об этом сообщили в Госкомитете Карелии по безопасности.

В ведомстве напомнили основные правила пожарной безопасности:



1. Перед началом отопительного сезона каждую печь и дымовые каналы необходимо побелить известковым раствором, чтобы на белом фоне были заметны черные трещины.

2. Очищайте от скопления сажи дымоходы комнатных печей, иначе сажа может загореться.

3. Не допускайте опасного перекала печи.

4. Топите печь 2-3 раза в день и не более чем по 1,5 часа.

5. За 3 часа перед сном топка печи должна быть прекращена. Не закрывайте заслонку, если топливо не догорело.

6. Перед топкой необходимо прибить металлический лист размером 50×70 см.

7. Не разжигайте печь легковоспламеняющимися жидкостями — бензином, керосином.

8. Не сушите на печи сырые вещи и дрова.

9. Не доверяйте детям отопление печи, не оставляйте их наедине с затопленной печью.

10. Ремонт и кладку печей доверяйте только специалистам-печникам.

Напомним, недавно в Муезерском районе сгорела квартира в жилом доме.