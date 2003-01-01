Реклама на сайте
Новости

Кассационный суд встал на сторону перевозчиков в споре с мэрией Петрозаводска

13:00

Мошенники обманули двух пенсионерок из Петрозаводска и украли у них более полутора миллионов рублей

12:45

В Петрозаводске 13-летний подросток пострадал при переходе дороги в неположенном месте

12:25

В Карелии начался сезон «печных» пожаров

12:10

В Петрозаводске 22-летний водитель пострадал в ДТП на улице Пушкинской в Петрозаводске

11:55

Обломки самолёта времён Советско-финляндской войны обнаружили в Карелии

11:45

Водитель Honda пострадал в ДТП на перекрестке в Петрозаводске

11:35

В Карелии открылся новый отель для автопутешественников

11:30

Заболеваемость ОРВИ упала в Карелии

11:15

Студентка ПетрГУ получила грант на обучение в Китае

11:00

В Петрозаводске изменятся маршруты троллейбусов №3 и №6 после открытия Лобановского моста

10:45

В полиции раскрыли подробности «обстрела» автобуса в Петрозаводске

10:30

Пенсионерка из Карелии потеряла 290 тысяч рублей из-за мошенников

10:00

Началось строительство новой амбулатории в Кончезеро

09:45

Правительство одобрило законопроект о привлечении резервистов к службе в мирное время

09:34

МВД предупредило о новом виде мошенничества с покупкой автомобилей из-за рубежа

09:30

В Карелии зафиксировано два новых случая клещевого энцефалита

09:00

Старинные артефакты нашли при строительстве моста в Карелии

08:45

Сотрудники УФСИН спасли заблудившегося в карельском лесу грибника

08:30

Обмелевшее озеро в Карелии обнажило баржи, столетие пролежавшие на дне

08:20

Восемь пешеходов погибли в ДТП на дорогах Карелии с начала года

08:00

В Петрозаводске прощаются с погибшим от ранения на СВО пенсионером МВД

07:40

Подписан мирный договор о прекращении войны в секторе Газа

07:20

Автомобили из других регионов разбились в Приладожье Карелии

07:00

Облачный вихрь принесет в Карелию снег

06:40

Группа «Агата Кристи» может воссоединиться

00:10

Власти начали проверку по факту свалки отходов камнеобработки в Онежское озеро в Петрозаводске

22:40

Неизвестные разбили стекло в новом автобусе в Петрозаводске

21:30

Карельские депутаты попросили Москву узаконить лесные охотничьи избушки

20:00

Попытка дачи взятки обернулась уголовным делом для жителя Сегежи

18:50

В Петрозаводске завершено благоустройство парка Беличий Остров

18:15

Спрос на подержанные иномарки в Карелии вырос более чем на 40%

18:00

Рыбный праздник вопреки погоде: в Вокнаволоке прошел седьмой фестиваль ряпушки

17:40

Более 100 детей с инвалидностью из Карелии отдохнули в санаториях в этом году

17:20

Дождь, мокрый снег и похолодание до 0°С: как изменится погода в Карелии 14 октября

17:00

Яркий метеор вспыхнул в небе над Петрозаводском

16:45

Житель Сегежского округа с помощниками похитил из садков в Карелии более тонны форели

16:30

Готовую квартиру в ЖК «Флотилия» можно купить по минимальной цене

16:20

Федеральное СМИ рассказало историю петрозаводчанина с инвалидностью, которого уволили из музея за профнепригодность

16:10

Кондопога получит новое футбольное поле с подогревом уже следующим летом

15:55

В широкий прокат вышла спортивно-биографическая драма «Первый на Олимпе»

15:45

Детский омбудсмен прокомментировал историю с избиением подростками мужчин в Петрозаводске

15:35

Карельские пловцы завоевали 19 медалей на окружных соревнованиях в Ленобласти

15:15

В Соцфонде напомнили, когда индивидуальные предприниматели могут рассчитывать на больничные

15:00

В Пряжинском районе пенсионерка нашла и потратила деньги с чужой банковской карты

14:55

В Петрозаводске поймали вора,который дважды похищал дорогие наушники из магазина техники

14:45

Водитель отвлекся и устроил ДТП с тремя пострадавшими на трассе в Карелии

14:30

Подрядчик завершает ремонт одного из участков дороги «Войница-Вокнаволок-Костомукша»

14:15

В Петрозаводске от управления отстранили 14 водителей

14:00

В Петрозаводске пройдут соревнования по пилотированию дронов

13:40

Последнюю жительницу заброшенной деревни в Карелии вывезли в интернат

13:25

По факту избиения мужчин двумя несовершеннолетними девочками в Петрозаводске возбуждено уголовное дело

13:15

Праздник в центре Петрозаводска: открытие нового пешеходного бульвара и набережной в эту субботу

13:10

«Прионежская сетевая компания» рассказала о плановых отключениях электричества на неделе

13:00

Подведены итоги Всероссийского конкурса СМИ «ПРО газ»

12:45

Железнодорожники из Карелии предстанут перед судом за кражу 393 литров бензина

12:30

Городской автобусный маршрут № 23 закрылся на зиму

12:15

Элиссан Шандалович рассказал, что для него значит благодарность Валентины Матвиенко

12:10

Спектакль из Петрозаводска завоевал Гран-при на международном фестивале

12:00

Региональный фестиваль «Жемчужины Карелии» прошел в Петрозаводске

11:45

«Ее улыбка и доброе слово были целительными»: в Сегеже ушла из жизни медик Тамара Аненко

11:30

Кинологи из Карелии вошли в пятерку сильнейших на чемпионате МВД России

11:15

Дети со всей Карелии поборются за баскетбольный кубок

11:00

Компания «КСМ» поделилась свежим видео со строительной площадки роботизированной фермы в Пряже

10:55

55 сельских специалистов получили бесплатные участки в Карелии с начала этого года

10:50

В Петрозаводске 46-летний пешеход попал под колеса машины

10:30

Восемь участников СВО из Карелии открыли свое дело в этом году

10:15

Новую коммунальную спецтехнику приобрели для Петрозаводска при поддержке главы Карелии

10:10

МВД предупредило о новом вирусе, который маскируется под популярные приложения

10:00

Минюст хочет надеть электронные браслеты на приговоренных к принудительным работам

09:45

Стали известны подробности жесткого ДТП на улице Муезерской в Петрозаводске

09:30

На участке в центре Петрозаводска запретили стоянку и остановку транспорта

09:00

Карелия получит из федерального бюджета более 272 млн рублей на развитие культуры

08:40

Житель Кондопожского района погиб на СВО

08:20

Банк России отменил голосование за символы для новой банкноты в 500 рублей

08:00

В Медвежьегорском районе разыскивают пропавшего в лесу мужчину

07:40

В Якимваарском заливе появится защитный барьер от нефтеразливов

07:20

В Петрозаводске проверят водителей на трезвость

07:00

Более 200 тысяч жителей Карелии получают северную надбавку к пенсии

06:40

Финляндия займёт 44 млрд евро на погашение старых долгов

00:10
Госкомитет Карелии по безопасности напоминает о правилах безопасности.

фото: ©Госкомитет Карелии по безопасности

С наступлением холодов и началом отопительного сезона в Карелии традиционно возрастает количество возгораний, связанных с нарушением правил эксплуатации печей. Об этом сообщили в Госкомитете Карелии по безопасности.

В ведомстве напомнили основные правила пожарной безопасности:


1. Перед началом отопительного сезона каждую печь и дымовые каналы необходимо побелить известковым раствором, чтобы на белом фоне были заметны черные трещины.
2. Очищайте от скопления сажи дымоходы комнатных печей, иначе сажа может загореться.
3. Не допускайте опасного перекала печи.
4. Топите печь 2-3 раза в день и не более чем по 1,5 часа.
5. За 3 часа перед сном топка печи должна быть прекращена. Не закрывайте заслонку, если топливо не догорело.
6. Перед топкой необходимо прибить металлический лист размером 50×70 см.
7. Не разжигайте печь легковоспламеняющимися жидкостями — бензином, керосином.
8. Не сушите на печи сырые вещи и дрова.
9. Не доверяйте детям отопление печи, не оставляйте их наедине с затопленной печью.
10. Ремонт и кладку печей доверяйте только специалистам-печникам.

Напомним, недавно в Муезерском районе сгорела квартира в жилом доме.

Николай Филатов
доктор географических наук
Не все озера реагируют на потепление климата одинаково
О том, почему резко обмелели карельские озера и реки

