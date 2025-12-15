В Карелии начался суд над водителем, из-за которого в ДТП погиб человек

В Сортавальском городском суде начато рассмотрение уголовного дела в отношении 43-летнего мужчины, обвиняемого в совершении двух преступлений против безопасности движения.
Объединенная пресс-служба судов Республики Карелия сообщает, что летом 2024 года подсудимый управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. На автомобильной дороге А-121 «Сортавала» (подъезд к МАПП «Вяртсиля») он превысил допустимую скорость и, совершая поворот, допустил опрокидывание транспортного средства. В результате аварии двум пассажирам был причинен тяжкий вред здоровью. Один из них от полученных травм скончался.
Мужчине предъявлены обвинения по пунктам «а, в» части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД лицом, находившимся в состоянии опьянения и не имеющим или лишенным права управления транспортными средствами) и по статье 264.1 УК РФ (управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость).
Первое судебное заседание по делу назначено на 17 декабря 2025 года на 10:00.
