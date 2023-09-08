В Карелии начался второй день голосования на муниципальных выборах

Избиратели могут проголосовать с 8.00 до 20.00.

9 сентября в Карелии стартовал второй день голосования на муниципальных выборах в Карелии. В 8:00 участковые избирательные комиссии в трех муниципальных округах и 11 районах республики приступили к работе.

Избиратели могут проголосовать в любой из дней 9 или 10 сентября с 8.00 до 20.00. Жители Беломорского, Питкярантского и Сегежского округов, подавшие заявление для участия в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ), могут отдать свой голос со смартфона, планшета или компьютера в любое удобное время с 8 утра 8 сентября до 20 часов 10 сентября на федеральном портале: vybory.gov.ru.

Кроме того, избиратели, которые не могут прийти в помещение для голосования по состоянию здоровья или иным уважительным причинам, могут проголосовать вне помещения для голосования — на дому. Для этого необходимо обратиться в участковую избирательную комиссию (УИК) по месту регистрации. Сделать это можно по телефону или в письменной форме, можно передать просьбу через родственников или знакомых.