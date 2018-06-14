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Новости. Общество
08:05, 14 Июня 2018

В Карелии начинается борьба с "бесхозными территориями"

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Глава Карелии Артур Парфенчиков внес в карельский парламент законопроект об определении границ прилегающих территорий.

Артур Парфенчиков внес в Заксобрание законопроект "О порядке определения границ прилегающих территорий в целях организации благоустройства территорий муниципальных образований в Республике Карелия".

Основная цель документа - организация благоустройства территорий муниципальных образований. Законопроект призван установить порядок определения границ прилегающих территорий – данные вопросы будут регулироваться правилами благоустройства муниципалитетов.

Информация о границах прилегающих территорий в случае принятия закона будет доводиться до сведения собственников и иных законных владельцев зданий, строений, сооружений, земельных участков путем размещения на официальных сайтах муниципальных образований. Таким образом, каждый гражданин и любой контролирующий орган сможет определить ответственного за содержание той или иной территории.

"Стремление большинства жителей навести порядок на территории города упирается не только в нежелание некоторых отвечать за свои придомовые территории, но и в отсутствие законодательства, регламентирующего эту ответственность. Граждане давно устали от мусора и бесхозных территорий, с которых мусор распространяется дальше. Будем методично работать в этом направлении, чтобы наши дворы и улицы имели ухоженный вид", - написал Парфенчиков на своей странице в соцсети.

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Не зависимо от форм собственности у нас всё безхозное , колхохное .
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