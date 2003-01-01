В Карелии начинается второй сезон активности клещей

По данным Роспотребнадзора по всей России с начала сезона в медицинские учреждения уже обратились более 500 тысяч человек с жалобами на укусы клещей. В Карелии на конец августа было зарегистрировано более 3700 обращений.

Осенью в Карелии наступает второй пик активности клещей. Об этом предупредили в Роспотребнадзоре республики.

Специалисты отметили, что не все клещи опасны, но от 15% до 50% могут быть переносчиками серьезных заболеваний. Однако внешне зараженного клеща от безопасного не отличить. Клещи в Карелии могут переносить клещевой энцефалит, болезнь Лайма, анаплазмоз и другие инфекции. Укус часто остается незамеченным, так как клещ вводит обезболивающее вещество.

Жителям Карелии порекомендовали носить в лесу плотную закрытую одежду светлых тонов, обрабатывать ее специальными средствами от клещей, избегать высокой травы и кустарников. После прогулок нужно тщательно осматривать себя и животных. Если клещ все же укусил, его нужно аккуратно удалить и отдать на анализ в лабораторию.

Напомним, ранее ученый сделал прогноз, что пик активности европейского лесного клеща в Карелии в этом году может наступить позже обычного, в сентябре. Руководитель лаборатории паразитологии Института биологии КарНЦ РАН Сергей Бугмырин заявил, что весенний всплеск численности таежного клеща выглядел типичным, а европейский лесной клещ пока не проявил высокой активности. Ученый связал это с июльской засухой.