Суббота придет в Карелию со снегом

О погоде на 3 декабря рассказали в Карельском Гидрометцентре.

По прогнозу синоптиков, в субботу в Карелии будет облачно с прояснениями, местами выпадет небольшой снег. На дорогах гололедица.

Ветер ожидается юго-восточный, южный слабый.

Температура воздуха ночью составит -6, -11°С, местами опустится до -16°С. Столбик термометра днем остановится на отметке -3, -8°С, местами подморозит до -12°С.

Субботний Петрозаводск ждут переменная облачность без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер ожидается южный, юго-восточный умеренный.

Температура воздуха ночью составит -8,-10°С, днем -6, -8°С. Атмосферное давление будет мало меняться.