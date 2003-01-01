В Карелии начнут мотивировать граждан для сбора водорослей

За основу планируется взять успешный опыт сбора дикоросов. Подробности рассказал вице-спикер карельского парламента Илья Раковский.

Водоросли один самых недооцененных ресурсов Карелии. По словам Ильи Раковского, который дал интервью ГТРК «Карелия», все карельское побережье Белого моря богато фукусом и ламинариями.

— По фукусу у нас в Карелии половина всех запасов Белого моря. По ламинарии — порядка 30-40 процентов, — рассказывает Илья Раковский.

По словам парламентария, при этом Карелия добывает в год не более 3-5% от рекомендуемого объема вылова. То есть даже кратное увеличение добычи никак не отразится на запасах водорослей. Если же заниматься этим вопросом с прицелом на десятилетия, то следует научиться и выращивать водоросли.

Вице-спикер Заксобрания уверен, что запасы водорослей — это не просто недооцененный ресурс, которым мы не пользуемся, а настоящее сокровище для здоровья человека. Дело в том, что водоросли насыщены питательными веществами, йодом, в первую очередь. Это очень важно для здоровья детей. Сейчас в поселке Березовка Кондопожского района строится завод, где будут производить детское питание с добавлением ламинарий. Это инновационный и очень востребованный продукт. А еще их применяют в различных биологически активных добавках.

Мы не понимаем того счастья, на котором живем, считает Раковский. У нас информации о полезных свойствах водорослей катастрофически мало. Он приводит в пример Норвегию, где потребление водорослей на одного человека в год составляет более 27 кг. В России — от 100 до 300 граммов в год.

По словам парламентария, власти и бизнес республики в настоящий момент активно работают над тем, чтобы мотивировать население и предпринимателей на сбор водорослей. В качестве примера планируется взять успешный опыт сбора дикоросов в Карелии. Кроме того, в планах создание технопарка, который бы занимался этим бизнесом. Нужно также активно применять новые технологии, требуется отдельный флот для этого направления.

В ближайшее время заседание по мерам поддержки этого направления пройдет в Росрыболовстве в Петербурге. Первые результаты должны быть уже в течение двух-трех лет, надеется Илья Раковский.