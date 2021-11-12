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В Карелии командира районной народной дружины наградили ценным подарком

Новости. Общество
18:20, 23 Ноября 2021
фото: © Государственный комитет Карелии по ОЖ и БН

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Александр Плеханов, командир добровольной народной дружины Кемского района, получил ценный подарок из рук Председателя Госкомитета по обеспечению безопасности и жизнедеятельности населения.

Как сообщили в официальном паблике Госкомитета, Поляков Олег Евгеньевич, его Председатель, торжественно наградил командира добровольной народной дружины Кемского района, Плеханова Александра Михайловича.

Александр Михайлович работает в Администрации Кемского района начальником отдела. В 2020 году он отработал 16 смен по охране общественного порядка и, по представлению МВД Карелии, был награжден ценным подарком.

Народная дружина в Кемском районе была сформирована в 2015 году. В прошлом году по результатам своей деятельности она заняла первое место по Карелии.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
горский еврей
2021-11-23 18:54:08
Медаль, за борьбу с пьянством и самогоноварением .Казаки из Суоярви, в прошлом году покинули ряды ДНД, из-за отсутствия времени и материального поощрения. А кемчане молодцы. С уважением.
Полезный
2021-11-23 18:23:28
Шах и мат тамошним навальнятам
Гость
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