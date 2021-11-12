В Карелии командира районной народной дружины наградили ценным подарком

фото: © Государственный комитет Карелии по ОЖ и БН

Александр Плеханов, командир добровольной народной дружины Кемского района, получил ценный подарок из рук Председателя Госкомитета по обеспечению безопасности и жизнедеятельности населения.

Как сообщили в официальном паблике Госкомитета, Поляков Олег Евгеньевич, его Председатель, торжественно наградил командира добровольной народной дружины Кемского района, Плеханова Александра Михайловича.

Александр Михайлович работает в Администрации Кемского района начальником отдела. В 2020 году он отработал 16 смен по охране общественного порядка и, по представлению МВД Карелии, был награжден ценным подарком.

Народная дружина в Кемском районе была сформирована в 2015 году. В прошлом году по результатам своей деятельности она заняла первое место по Карелии.