В Карелии наградили работников «Карельского окатыша» за заслуги перед республикой

На сегодняшний день на предприятии трудится более 4 тысяч человек.

Вице-премьер Олег Ермолаев вручил коллективу «Карельского окатыша» медаль «За заслуги перед Республикой Карелия». Особо отличившихся работников предприятия наградили почетными грамотами и благодарственными письмами. Награждение прошло по поручению главы республики Артура Парфенчикова в преддверии Дня металлурга.

Заместитель министра промышленности и торговли Республики Карелия Антон Фокин подчеркнул ключевую роль «Карельского окатыша» в экономике региона и отметил вклад предприятия в обеспечение металлургической отрасли страны качественным сырьем.

— Карельский окатыш — это флагман промышленности Карелии, а ваш труд — основа процветания предприятия. Сейчас на предприятии трудится более 4 тысяч человек. Из поколения в поколение профессионалы своего дела передают свои знания и многолетний опыт. Благодарим вас за нелегкий труд, — отметил Антон Фокин.

«Карельский окатыш» — российский производитель железорудного сырья, горно-обогатительный комбинат в районе города Костомукша.