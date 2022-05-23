В Карелии найдено тело одного из пропавших на Ладоге туристов

Глава Сортавалы сообщил о том, что в 20 километрах от берега найдено тело одного из пропавших на Ладожском озере туристов.

Как рассказали в официальном паблике администрации Сортавальского поселения, тело одного из туристов, пропавших на Ладоге 3 мая 2022 года, было найдено в 20 километрах от берега. Об этом сообщил глава города Сергей Крупин.

Напомним, группа из трех туристов-байдарочников из Санкт-Петербурга пропала в районе ладожских шхер 3 мая. Туристы вышли в поход, не сообщив о своем маршруте спасателям.

В МЧС Карелии немедленно начали поиски с привлечением водолазов, а также беспилотника. На одном из островов была найдена байдарка, которая прибилась к берегу. К 12 мая поиски пропавших были приостановлены.