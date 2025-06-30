В Карелии найдено тело пропавшей ранее семилетней девочки

Поиски семилетней девочки, пропавшей вчера, 2 июля, в селе Святозеро Пряжинского района, завершились трагически.
Сегодня утром волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» сообщили, что ребенок найден мертвым.
Приносим искренние соболезнования родным и близким, — написали в поисковом отряде «ЛизаАлерт» в соцсетях.
Девочка пропала во время прогулки, она не вернулась домой вечером. Обстоятельства случившегося уточняются.
По не подтвержденным пока данным, девочка могла утонуть, ее тело нашли рыбаки.
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