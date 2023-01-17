В Карелии наказали 11 представителей власти, нарушивших антикоррупционное законодательство

Представители администрации Олонецкого района неправильно дали сведения о недвижимости и доходах в других организациях, сообщили в прокуратуре Карелии.

В Олонецком районе местная прокуратура проверила соблюдение служащими местной администрации антикоррупционного законодательства, выявив факты предоставления неполной информации.

Так, кто-то неверно указал информацию о недвижимости, кто-то умолчал о доходах, полученных в других организациях, не указал открытые банковские счета.

Прокурор района внес главе местной администрации представление об устранении нарушений закона. В результате 11 должностных лиц были привлечены к дисциплинарной ответственности.